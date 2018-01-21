وزير النفط الكويتى: أى نقاش يخص اتفاق التخفيضات الحالى سيكون فى يونيو





رويترز

قال وزير النفط الكويتى إن اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التى تشرف على تطبيق الاتفاق العالمى لخفض إنتاج الخام لن يناقش استراتيجية خروج من الاتفاق اليوم الأحد.

وأضاف الوزير بخيث الرشيدى للصحفيين على هامش اجتماع اللجنة الوزارية أن أى نقاش فيما يخص اتفاق التخفيضات الحالى سيكون فى اجتماع يونيو.

وبدأت منظمة أوبك مدعومة من روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين خفض الإنتاج قبل عام لتقليص فائض المعرض الذى تراكم على مدى عامين سابقين.