وزير القوى العاملة يهنئ محافظ البحر الأحمر بالعيد القومى للمحافظة

وزير القوى العاملة يهنئ محافظ البحر الأحمر بالعيد القومى للمحافظةالأحد، 21 يناير 2018 08:13 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمود راغب
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هنأ محمد سعفان وزير القوي العاملة،، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.
وقال "سفعان" في برقية تهنئة للمحافظ: إن العيد القومي للمحافظة والذي يوافق يوم من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب البحر الأحمر خاصة في ذكرى معركة شدوان المجيدة التي سطر خلالها أهالي مدينة الغردقة عملا بطوليا بمساعدة القوات المسلحة في صد العدوان الإسرائيلي على جزيرة شدوان في 22 يناير عام 1970.
وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيًا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم للنهوض بوطننا العزيز.
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