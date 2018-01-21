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الأحد، 21 يناير 2018 02:28 م
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فى ختام زيارته لـ"برلين"..

وزير الزراعة يبحث مع نظيريه الفرنسى والمقدونى زيادة التبادل التجارى

الأحد، 21 يناير 2018 01:44 م
وزير الزراعة يبحث مع نظيريه الفرنسى والمقدونى زيادة التبادل التجارى وزير الزراعة مع نظيره بمقدونيا


كتب عز النوبى
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عقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى ختام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين الدوليين، على رأسهم وزيرى الزراعة بدولة مقدونيا، وفرنسا، لبحث تكثيف التعاون فى قطاع الزراعة مع مصر.

وأكد البنا خلال لقائه و "ليو بكو نيكولوفسكى" وزير الزراعة والغابات واقتصاد المياه بجمهورية مقدونيا، الذى عقد بمقر السفارة المصرية ببرلين، أن هناك علاقة تعاون تربط بين مصر ودولة مقدونيا، واتفاقيات تم توقيعها مع مصر منذ عامين لتبادل الخبرات فى عدد من المجالات على رأسها السياسات الزراعية، الزراعة العضوية، وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار وزير الزراعة الى أهمية  تكثيف التعاون بين الجانبين ليشمل أيضاً ترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى الرى، فضلاً عن زيادة فرص التبادل التجارى للحاصلات الزراعية بين الجانبين، وانسياب تلك المنتجات دون عوائق.

وأوضح البنا أن هناك فرص استثمارية كبرى بمصر، خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى والعملاقة فى  مجال الزراعة والثروة السمكية، والتى تفتح الباب للمستثمرين فى ظل الحوافز الاستثمارية التى اعتمدتها الحكومة مؤخراً، فى إطار تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه.

وألتقى وزير الزراعة و نظيره الفرنسى "ستيفان ترافير"، بمقر السفارة الفرنسية ببرلين، لبحث سبل التعاون الزراعى بين مصر وفرنسا وتكثيفه خلال الفترة المقبلة، بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعية.

وقال البنا إن هناك صداقة قوية تربط بين مصر وفرنسا، وعلاقات طبية بين البلدين وتعاون في الكثير من المجالات الهامة وعلى رأسها القطاع الزراعى.

وأشار البنا إلى أن مصر فى  الفترة الحالية تضع ضمن أولوياتها تطوير إدارة المياه المستخدمة فى  الرى، وترشيد استخداماتها، فضلاً عن إنشاء مجتمعات زراعية جديدة، وهو الأمر الذى يمكن أن يشمله التعاون بين الجانبين.

وأستعرض وزير الزراعة مع نظيره الفرنسى، الفرص الاستثمارية الكبرى فى مصر في الوقت الحالى، والتى تعتمد عليها المشروعات القومية الكبرى مثل: مشروع المليون ونصف المليون ف دان، ومشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية، لافتاً إلى أن القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية حريصة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه.

وأعرب البنا عن رغبته في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في فرنسا، لافتاً الى أن مصر اتخذت عدد من الإجراءات الحجرية والمعملية مؤخراً، ساهمت فى زيادة الفرص التصديرية للحاصلات الزراعية المختلفة، وفتح أسواق جديدة لها فى الخارج، كذلك يجرى حالياً إجراء تعديلات جديدة فى قوانين الحجر الزراعى لما يتوافق مع الظروف المصرية وكذلك للتواكب مع المستجدات العالمية.

ووجه وزير الزراعة الدعوة لنظيره الفرنسى لزيارة مصر، للتباحث حول مشروعات التعاون المشترك، وإعداد وثيقة للتعاون موضح بها المجالات المتفق عليها، لدخولها إلى حيز التنفيذ.

كان الدكتور عبد  المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد شارك فى فعاليات المنتدى الدولى للغذاء والزراعة العاشر لوزراء الزراعة، الذى عقد فى العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الحالى، الذى شارك فيه أكثر من 90 وزير للزراعة على مستوى العالم، كما شارك أيضاً فى  فعاليات الأسبوع الأخضر وزيارة معرض  "فروت لوجيستكا"، الذى يعد واحد من أكبر وأهم  المعارض الزراعية في العالم.

وزير الزراعة الفرنسي 2
وزير الزراعة الفرنسي 2

 

وزير الزراعة الفرنسي
وزير الزراعة مع نظيره الفرنسي

 

وزير الزراعة بمقدونيا 2
وزير الزراعة مع نظيره بمقدونيا 

 

وزير الزراعة بمقدونيا
وزير الزراعة بمقدونيا

 


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المشروعات القومية

الثروة السمكية

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