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وزير الدفاع الأمريكى يبدأ جولة آسيوية تستغرق أسبوعا

الأحد، 21 يناير 2018 10:01 م
وزير الدفاع الأمريكى يبدأ جولة آسيوية تستغرق أسبوعا وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس


واشنطن (أ ف ب)
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بدأ وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس الأحد، جولة آسيوية تستغرق أسبوعا تقوده إلى إندونيسيا وفيتنام، وسط مساع أمريكية لتعزيز التعاون العسكرى مع هذين البلدين فى أجواء من "المنافسة" الدولية مع تعاظم قوة الصين.

وقال ماتيس للصحفيين المرافقين له فى الجولة "نحن نتشارك المحيط الهادئ، إنه محيط يحمل صفة الهدوء ونأمل بأن يبقى هادئا بما يضمن ازدهار الدول التى تستخدمه وتعيش فيه".

ويصل ماتيس الاثنين، إلى جاكرتا حيث يلتقى الثلاثاء، الرئيس جوكو ويدودو ووزير الدفاع الإندونيسى رياميزارد رياكودو لبحث التعاون البحرى مع الأرخبيل الإندونيسى الممتد من المحيط الهندى إلى المحيط الهادئ.

وفى فيتنام ينوى ماتيس اجراء محادثات تتناول حرية الملاحة فى بحر الصين حيث وسعت بكين رقعة نفوذها فى السنوات الأخيرة عبر إنشاء قواعد عسكرية فى جزر متنازع عليها.

وتسعى واشنطن إلى التمايز عن الصين التى يثير تطويرها لقدراتها العسكرية مخاوف جاراتها، وعن روسيا المتهمة بضم مناطق متنازع عليها.

وقال ماتيس "أريد التشديد على أننا نحترم سيادة البلدان الأسيوية، نحن نعتبر أن أحدا يجب ألا يهيمن على خياراتها الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية".

             


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