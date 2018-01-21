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وزير الخارجية الفرنسى يزور إيران 5 مارس المقبل

الأحد، 21 يناير 2018 09:13 م
وزير الخارجية الفرنسى يزور إيران 5 مارس المقبل وزير الخارجية الفرنسى إيف لودريان


أ ف ب
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أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان فى مقابلة مع صحيفة "لو فيجارو" تنشر الاثنين، أنه سيزور إيران فى الخامس من مارس المقبل بعدما أرجأ زيارة كانت مقررة بداية يناير بسبب التظاهرات التى شهدتها مدن إيرانية عدة ضد السلطات.

وقال لودريان للصحيفة "لقد بدأنا حوارا مع إيران حول الموضوع البالستى والقضايا الإقليمية، لهذا السبب أبلغكم أننى سأتوجه إلى إيران فى الخامس من مارس". 

وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان قال فى تصريحات صحفية العام الماضى، أنه لمس خلال زيارة، إلى واشنطن تطورا فى موقف الولايات المتحدة التى باتت "تتفهم" ضرورة الالتزام بالاتفاق حول الملف النووى الإيرانى.

وأكد لودريان للصحفيين فى المقابل "إننا مصممون تماما على الضغط بشكل قوى على إيران لمنع" تطوير "قدرة بالستية تزداد أهمية" وذلك "بواسطة عقوبات إذا اقتضى الأمر"، وأضاف "سأتوجه قريبا جدا إلى إيران لأقول لهم ذلك".

وسئل عن احتمال القيام بمبادرة مشتركة مع الولايات المتحدة وقوى أخرى بهذا الصدد فأجاب أن ذلك "يحرز تقدما".

 

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