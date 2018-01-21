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وزير التعليم يقرر تعيين عبد الملك إبراهيم وكيلا لمديرية تعليم الإسماعيلية

الأحد، 21 يناير 2018 05:10 م
وزير التعليم يقرر تعيين عبد الملك إبراهيم وكيلا لمديرية تعليم الإسماعيلية المهندس يحى عبدالملك


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم القرار رقم 16 لسنة 2018 بتعيين المهندس يحيى عبد الملك إبراهيم إسماعيل وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية خلفا للدكتور السيد عبد الحليم وكيل المديرية لخروجه إلى المعاش.

 

وعبد الملك من مواليد 1958 وخريج زراعة المنصورة وشغل عدة مناصب منها موجة عام بالتعليم الفنى، ثم مديرا للتعليم الفنى للبحر الأحمر فى الفترة من 2011 حتى 2014، ثم مديرا لمديرية التعليم ببورسعيد فى الفترة من 2014 حتى 2015، قبل أن يعود مديرا للتعليم الفنى بالبحر الأحمر من جديد فى الفترة من 2015 حتى 2017، ثم وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

 

وقال محمود الكيلانى المتحدث الإعلامى للمديرية، إنه من المقرر أن يصل وكيل المديرية الجديد لتسلم مهام عملة غدا الاثنين، حيث يعقد لقاء مع فاخر عبد العزيز عبد الهادى، وكيل الوزارة لوضع خطة العمل فى المرحلة القادمة.

 

وأشار الكيلانى، فى بيان له اليوم، إلى أن وكيل المديرية الجديد قضى 5 سنوات بالإسماعيلية، حيث التحق بمدرسة طه حسين الإعدادية حتى الصف الثانى الإعدادى فى منتصف الستينات، حيث أن والده كان يعمل بشركة التمساح، قبل أن يغادر إلى بورسعيد.

 


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