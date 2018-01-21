وزير أوكرانى: مقتل 6 أوكرانيين فى هجوم بالعاصمة الأفغانية

وزير أوكرانى: مقتل 6 أوكرانيين فى هجوم بالعاصمة الأفغانيةالأحد، 21 يناير 2018 07:38 م
وزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين
كييف (رويترز)
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قال وزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين اليوم الأحد، إن 6 أوكرانيين قتلوا فى الهجوم على فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الأفغانية كابول.
وقال الوزير فى حساب الوزارة على تويتر "تم إبلاغ الرئيس بمقتل 6 أوكرانيين فى هجوم على فندق بكابول".
واقتحم مسلحون يرتدون زى الجيش فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الأفغانية مساء أمس السبت واشتبكوا مع القوات الخاصة الأفغانية خلال الليل مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة كثيرين.
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