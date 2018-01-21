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وزيرة الهجرة تواصل حث الجالية المصرية بإنجلترا على المشاركة بالانتخابات

الأحد، 21 يناير 2018 01:30 ص
وزيرة الهجرة تواصل حث الجالية المصرية بإنجلترا على المشاركة بالانتخابات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة


كتب محمود راغب
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تواصل السفيرة "نبيلة مكرم" وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، زيارتها للعاصمة البريطانية لندن لليوم الثانى على التوالى، فى أولى جولاتها للخارج قبل الانتخابات الرئاسية، حيث تقوم بجولة تلتقى خلالها مع الجاليات المصرية بالخارج.

 

وتستهدف الجولة نقل إنجازات الدولة واستعراض أهم المشروعات التى تحققت خلال السنوات الأربع الماضية وحث المصريين بالخارج على المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية، ونقل التحديات التى تواجه المرحلة المقبلة وأهمية التكاتف وتنسيق الجهود الوطنية لعبورها، كما ستقدم الوزيرة شرحا متكاملا لآلية التصويت للمواطنين بالخارج وأماكن اللجان وتجيب على تساؤلات الجالية بأوروبا حول مختلف القضايا.

 

وتأتى زيارة نبيلة مكرم عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لدورة رئاسية جديدة، أول أمس، فى ختام مؤتمر "حكاية وطن"، الذى وجه خلاله رسالة بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية واختيار أى من المرشحين بحرية تامة.

 

ويضم الوفد المرافق للوزيرة اللواء "سمير طه" مساعد وزير الدولة للهجرة لشئون الجاليات.

 

 


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