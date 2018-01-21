وزيرا خارجية الجزائر وموريتانيا يبحثان التنسيق بقمة الاتحاد الإفريقى

وزيرا خارجية الجزائر وموريتانيا يبحثان التنسيق بقمة الاتحاد الإفريقىالأحد، 21 يناير 2018 12:03 ص
وزير الشؤون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل
(أ ش أ)
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بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل ، مع نظيره الموريتانى إسلكو ولد أحمد ازيدبيه، العلاقات الثنائية، وجدول أعمال ندوة وزراء خارجية الحوار 5+5 الذى سينعقد غداً بالجزائر، إضافة إلى التحضيرات والتنسيق خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم السبت، عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية ، أن وزيرى الخارجية الجزائرية والموريتانية أعربا عن ارتياحيهما لما تم خلال المشاورات السياسية بين البلدين والشراكة الاقتصادية الثنائية التى عرفت ديناميكية جديدة خلال الأشهر الأخيرة، لاسيما مع فتح معبر حدودى بين البلدين.
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