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واشنطن بوست: رجال أعمال روس حضروا تنصيب ترامب وجلسوا بجوار مدير CIA

الأحد، 21 يناير 2018 07:08 م
واشنطن بوست: رجال أعمال روس حضروا تنصيب ترامب وجلسوا بجوار مدير CIA رجل الأعمال الروسى فى حفل تنصيب ترامب


كتب: محمد أبو النور
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كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن رجال أعمال ونشطاء روس حضروا حفل تنصيب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مضيفة أنهم جلسوا على مقربة من كبار المسئولين الأمريكيين فى المناسبة التى جرت قبل نحو عام من الآن.

وأضافت الجريدة فى تقرير لها خصصته للحديث عن المسألة، أن الروس جلسوا فى الحشد الذى اجتمع لتنصيب ترامب، وهناك توقعت النخبة الروسية ذوبان الجليد بين موسكو وواشنطن، بعد تولى ترامب قمة السلطة فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض.

ولفتت إلى أن مديرا تنفيذيا (رجل أعمال) روسيا ثريا يدعى أليكسى ريبيك وصل إلى واشنطن فى الأيام التى سبقت تنصيب دونالد ترامب، وأعرب عن إعجابه بالإدارة الجديدة.

وأوضحت الجريدة، أن ريبيك نشر صورة على "فيس بوك"، بينما يجلس فى حفل التنصيب ويردد ترامب شعار: "سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وعلق على الصورة باللغة الروسية: "أعتقد أن الرئيس دونالد ترامب سيفتح صفحة جديدة فى التاريخ الأمريكى الحديث".

وقالت الجريدة، إن ريبيك كتب فى "فيس بوك" أنه كان على مقربة كافية من الرئيس المنتخب فى مناسبة ما قبل الخطاب الافتتاحى "للتحقق من قوة مصافحة دونالد ترامب".

وكان ريبيك مع زوجته بولينا ريبيك، قد شهدا حفل حلف ترامب اليمين الدستورية من المقاعد الأمامية، ونشر صورة بجوار مايك بومبيو، مرشح الرئيس لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية، وقتها، والرئيس الحالى للـCIA على الرغم من أن ريبيك فى وقت لاحق قال إنه لم يكن على علم بدور بومبيو المستقبلى فى ذلك الوقت، وفقا للجريدة.


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