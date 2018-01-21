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واشنطن بوست: بنس اختار زيارة مصر أولا لأهمية العلاقات بين البلدين

الأحد، 21 يناير 2018 04:18 م
واشنطن بوست: بنس اختار زيارة مصر أولا لأهمية العلاقات بين البلدين بنس والرئيس السيسى


كتبت - إنجى مجدى
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قالت صحيفة واشنطن بوست إن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قال إنه اختار زيارة مصر أولا خلال جولته للشرق الأوسط، التى تستمر أربعة أيام بدأها أمس السبت، بسبب أهمية العلاقات الأمريكية المصرية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، تصريحات بنس للصحفيين، التى أشار فيها إلى أن العلاقات بين البلدين لم تكن فى أفضل حال حتى تولى الرئيس ترامب منصبه، حيث أصبحت فى أقوى وقت لها خاصة أنهما يعملان معا لمكافحة الإرهاب فى المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصريحات العامة كانت دافئة وودية حيث لم يتم ذكر الخلافات بين البلدين بشأن قرار الرئيس ترامب الخاص بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح بنس إنه ناقش مع الرئيس السيىسى العديد من القضايا الرئيسية مثل قضية السلام ومكافحة الإرهاب والعلاقات بين البلدين.


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