هيئة ضمان الجودة تعتمد 922 منشأة تعليمية خلال عام





كتب محمود طه حسين

أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة مجلس الوزراء تقريرا بأعداد المؤسسات التعليمية التى تقدمت للاعتماد للعام الدراسى 2016- 2017 بعد أن انتهت الهيئة من مراجعة جميع التقارير الواردة اليها من فرق المراجعة عن المؤسسات التى تقدمت للاعتماد من الهيئة تم زيارتها ومراجعتها فى العام الدراسى 2016- 2017.

بلغت عدد مؤسسات التعليم قبل الجامعى التى تقدمت للحصول على الاعتماد من الهيئة (1153) مدرسة للعام الدراسى 2016/2017م، وتم تنفيذ الزيارة لـ (1120) مدرسة، موزعة كالتالى رياض الأطفال 430 مدرسة بنسبة 38 % من إجمالى المؤسسات، الابتدائية 451 مدرسة بنسبة 40 %، الإعدادية 187 مدرسة بنسبة 16%، الثانوى العام 41 مدرسة بنسبة 3%، الثانوى الفنى 11 مدرسة بنسبة أقل من 1%، وتم تأجيل الزيارة لـ (33) مدرسة بناء على طلب المدارس.

وقد تقدم للهيئة خلال العام 2016/2017م (101 ) مدرسة بطلب زيارة إعادة تقييم (وهى زيارات تتم للمدارس التى تم إرجائها لحين تحسين بعد نقاط الضعف بها)، وقامت الهيئة بتنفيذ كل الزيارات للمدارس المرجأة، ماعدا مدرسة واحدة طلبت تأجيل الزيارة، وكان بيان المدارس التى تقدمت بطلب زيارة اعادة تقييم للحصول على الاعتماد وكانت موزعة كالتالي مرحلة رياض الأطفال 31 مدرسة،المرحلة الابتدائية 39 مدرسة، المرحلة الاعدادية 19 مدرسة، مرحلة الثانوي العام 11 مدرسة، مرحلة الثانوي الفني 1مدرسة، وقد قامت الهيئة بتنفيذ إجمالى عدد زيارات (1220) زيارة بأنواعها المختلفة (اعتماد – استكمال – تفقدية) خلال العام الدراسى 2016/2017، وقد كان قراراتها على النحو التالي (992) قرار اعتماد بنسبة 81%، (209) قرار إرجاء بنسبة 17%، (14) قرار عدم اعتماد بنسبة 1%، (5) إعادة زيارة.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بان الهيئة استعانت فى مراجعة 1220 مدرسة بما يقرب من 3500 مراجع خارجي، وكان عدد مؤسسات التعليم الخاص من جملة المدارس التي تقدمت للهيئة للاعتماد 144 مؤسسة بنسبة 12% وكانت نسبة الاعتماد 93.7%، وكانت نسبة المدارس الحكومية من جملة المدارس المتقدمة للاعتماد 1076 مؤسسة بنسبة 88 % كانت نسبة الاعتماد 80% وهذه الاحصاءات تدل علي ارتفاع في نسبة حصول المؤسسات علي الاعتماد والتي بلغت في المتوسط 81% وهي اعلى نسبة وصلت اليها المدارس منذ انشاء الهيئة وهذا مؤشر بان المدارس اصبح لديها وعي بمعايير جودة التعليم والاعتماد وتطبيقها، ولكن هناك مؤشر اخر يحتاج الي اعادة النظر وسرعة تلافيه في المنظومة التعليمية في التعليم قبل الجامعي وهي ضعف اعداد المدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة وهي 1153 مدرسة والمستهدف للوصول الي معدلات الخطة الاستراتجية للدولة 2030 تستهدف تقدم 3000 مؤسسة في العام للحصول علي الاعتماد للوصول الي 20 % من المؤسسات التعليم قبل الجامعي يكون قد حصل علي الاعتماد بحلول 2020، حيث بلغت اعداد المدارس التي تقدمت للاعتماد من الهيئة ما يقرب من 7300 مدرسة من جملة 54 الف مدرسة بنسبة 13% من جملة المدارس الحكومية و الخاصة، اعتمد من 7300 مايقرب من 4600 مدرسة وقد انتهي صلاحية اعتماد 1282 حيث مر علي اعتمادهم 5 سنوات وفقا لقانون انشاء الهيئة بان صلاحية الاعتماد خمس سنوات عليهم فالعدد الفعلي للمؤسسات التعليم قبل الجامعي ما يقرب من 3300 مدرسة بنسبة 6% من جملة مؤسسات التعليم قبل الجامعى.

وأضاف الدكتور علاء عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي بان المدارس التي اصدر المجلس قرارا باعتمادها 992 مدرسة من جملة المدارس المتقدمة للاعتماد من الهيئة وهي 1120 مدرسة للعام الدارسي 2016-2017 وكانت موزعة علي المحافظات ترتيبا من الاعلى الي الاقل كالأتي: محافظة القاهرة تقدم 120مدرسة بنسبة 10% تم اعتماد 109 مدرسة.

محافظة الدقهلية تقدم 111 مدرسة بنسبة 9.9% تم اعتماد 71.

محافظة اسيوط تقدم 71 مدرسة بنسبة 7% وتم اعتماد 65.

محافظة المنوفية تقدم 69 مدرسة بنسبة 6% وتم اعتماد 56.

محافظة البحيرة تقدم 67 مدرسة بنسبة 5.9% تم اعتماد 61.

محافظة الشرقية تقدم 67 مدرسة بنسبة 5.9% تم اعتماد 57.

محافظة سوهاج تقدم 66 مدرسة بنسبة 5.8% تم اعتماد 60.

محافظة الاسكندرية تقدم 64 مدرسة بنسبة 5.7% تم اعتماد51.

محافظة القليوبية تقدم 63 مدرسة بنسبة 5.6% تم اعتماد51.

محافظة كفر الشيخ تقدم 62 مدرسة بنسبة 5.5% تم اعتماد 34.

محافظة الغربية تقدم 58 مدرسة بنسبة 5.1% تم اعتماد 43.

محافظة المنيا تقدم 47 مدرسة بنسبة 4.1% تم اعتماد 43.

محافظة بنى سويف تقدم 42 مدرسة بنسبة 3.7% تم اعتماد 36.

محافظة دمياط تقدم 38 مدرسة بنسبة 3.3% تم اعتماد 35.

محافظة الفيوم تقدم 37 مدرسة بنسبة 3.3%تم اعتماد 27.

محافظة اسوان تقدم 36 مدرسة بنسبة 3.2% تم اعتماد 31.

محافظة الجيزه تقدم 34 بنسبة 3% مدرسة تم اعتماد 28.

محافظة قنا تقدم 34 مدرسة بنسبة 3% تم اعتماد 26.

محافظة الاسماعيلية تقدم 33 مدرسة بنسبة 2.9% تم اعتماد 26.

محافظة السويس تقدم 25 مدرسة بنسبة 2.2% تم اعتماد 22.

محافظة الوادي الجديد تقدم 24 مدرسة بنسبة 2.1% تم اعتماد 19.

محافظة البحر الاحمر تقدم 19 مدرسة بنسبة 1.6% تم اعتماد 18.

محافظة بورسعيد تقدم 11 مدرسة بنسبة 0.9% تم اعتماد 9.

محافظة جنوب سيناء تقدم 10 مدارس بنسبة 0.8% تم اعتماد 8.

محافظة الاقصر تقدم 10 مدارس بنسبة 0.8% تم اعتماد 5.

محافظة مطروح تقدم (2) مدرستان بنسبة 0.1% تم اعتماد مدرسة 1.