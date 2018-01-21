هيئة الأوقاف: نستهدف تحقيق انطلاقة كبرى خلال سنوات





كتب – إسماعيل رفعت

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، سعى المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقًا)، أن تحقق انطلاقة كبرى، وأن تكون خلال سنوات إحدى أهم الشركات العاملة في السوق المصرى فى مجال المقاولات والاستثمار العقارى، فى ظل وجود ظهير قوى من خلفها وهو هيئة الأوقاف المصرية التى تستحوذ على نسبة 94.8% من أسهم الشركة.

وأضاف رئيس الهيئة، فى بيان رسمى، أن دعم هيئة الأوقاف للشركة يعد ضمانة كبرى لجميع المتعاملين مع الشركة والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، خاصة فى ظل التغييرات التى حدثت فى قيادات كل من الهيئة والشركة وحل معظم الأمور العالقة بين الشركتين وبعض الجهات المتفاعلة معها.

وقال رئيس الهيئة: إن الشركات ستحقق انطلاقة كبرى، وأنه لا صحة على الإطلاق لما نشر بشأن استقالة رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقًا) المهندس شريف أحمد مصطفى، وما زال يمارس عمله في تطوير وتحديث العمل بالشركة، مؤكدين أن الشركة تنتقل إلى حيز الإنجاز بقوة، وأن ما نشر عن استيلاء بعض العاملين بها على مبالغ هائلة أمر عار تمامًا عن الصحة، وأما ما يتصل بالتحقيق في أي مخالفة مالية أو إدارية فتمارسه الجهات المختصة بكل شفافية ، والشركة والهيئة لا يتستران على أي خطأ كائن من كان من صدر عنه.