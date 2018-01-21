هل تعرف الفارق بين مكاتب البريد ومراكز خدمة المواطنين؟.. إليك الجواب





كتبت هبة السيد

قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن هناك فارقا بين مراكز خدمة المواطنين ومراكز الخدمات البريدية التى طورتها الهيئة على مستوى الجمهورية، وعرض الفارق فى إجابته على سؤال لـ"اليوم السابع".

وأضاف "الصغير"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن "مراكز الخدمات البريدية هى مكاتب البريد المتطورة التى يراها المواطنون فى كل مكان، وتُقدم فيها كل الخدمات البريدية والمالية المعلنة وبعض خدمات الأحوال المدنية والخدمات الحكومية الأخرى، أما مراكز الخدمات التكنولوجية الخاصة بخدمة المواطنين، فهى مراكز مستقلة تقدم خدمات الشهر العقارى والتوثيق وبعض الخدمات الأخرى، إضافة إلى خدمات البريد أيضا".

وأوضح عصام الصغير، أن هيئة البريد تمتلك المراكز التكنولوجية وتديرها بالفعل، ولكن هذه الخدمات مستقلة عن البريد، إذ لا يمكن لموظف البريد تقديم خدمات الشهر العقارى أو التوثيق، مدللا على ذلك بمركز الخدمات التكنولوجية الخاص بخدمة المواطنين فى حى الأسمرات، وهو مكون من طابقين، الأول يقدم خدمات البريد والثانى يقدم خدمات الشهر العقارى ومراكز التوثيق وبعض الخدمات الأخرى.

وأشار رئيس الهيئة القومية للبريد فى تصريحه، إلى أن هذه المراكز موجودة فى المنطقة التكنولوجية ببرج العرب وفى أسيوط وحى الأسمرات، وهى مراكز تعتمد على نفس أنظمة الهيئة القومية للبريد، مثل أنظمة الانتظار والتأمين، وتشهد توفر بعض الخدمات الحكومية بها، وتكون بمساحات كبيرة نوعا ما، فمساحة أحد المكاتب وصلت إلى 1200 متر مربع.

جدير بالذكر، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتجه بحسب الخطط الموضوعة والمعلنة لإنشاء نحو 400 مركز تكنولوجى متكامل لخدمة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، لتوفير خدمات البريد بجانب عدد من الخدمات الحكومية الأخرى.