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نتنياهو: لا يمكن إحراز تقدم فى عملية سلام لا تشارك فيها أمريكا

الأحد، 21 يناير 2018 06:48 م
نتنياهو: لا يمكن إحراز تقدم فى عملية سلام لا تشارك فيها أمريكا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


غزة (أ ش أ)
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إنه لا يمكن إحراز تقدم فى عملية السلام فى المنطقة بدون أن يكون فيها دور ريادى للولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية على موقعها ألكترونى عن نتنياهو قوله ـ خلال رئاسته الاجتماع الأسبوعى لحكومته اليوم الأحد قبيل زيارة نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس الذى من المقرر أن يصل إلى إسرائيل مساء اليوم ـ " إن مايك بنس صديق عظيم لإسرائيل ، وسيبحث معنا جهود إدارة ترامب فى عرقلة عدوان إيران والبرنامج النووى الإيرانى ، وتعزيز الأمن والسلم فى المنطقة ، وكل من يسعى لتحقيق هذه الأهداف يدرك أنه لا بديل عن الريادة الأمريكية".

يذكر أن زيارة بنس إلى إسرائيل من المقرر أن تتضمن زيارة لحائط البراق وما يسمى بمتحف "ياد فاشيم" لضحايا المحرقة "الهولوكوست" فى القدس ، كما سيلقى نائب الرئيس الأمريكى خطابا فى جلسة اعتيادية خاصة للكنسيت الإسرائيلى والتى قرر نواب الكنيست العرب مقاطعتها.

وكان رئيس القائمة العربية المشتركة فى الكنيست أيمن عودة قد أعلن أمس على صفحته الرسمية على "تويتر" أن نواب الكنيست فى حزبه لن يحضروا خطاب بنس ، على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وأشار إلى أن إعلان ترامب فى السادس من ديسمبر أفقد الولايات المتحدة مكانتها كوسيط خاص فى مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


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