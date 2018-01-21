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نائب محافظ القاهرة: تحرير 22 محضرا فى باب الشعرية وإخلاء منزل آيل للسقوط

الأحد، 21 يناير 2018 07:02 م
نائب محافظ القاهرة: تحرير 22 محضرا فى باب الشعرية وإخلاء منزل آيل للسقوط اللواء محمد أيمن عبد التواب - نائب محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أنه فى إطار حملات المحافظة المستمرة لرفع الإشغالات والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والحد منها، نفذ حى باب الشعرية حملة مكبرة، اليوم الأحد بنطاق الحى.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن الحملة أسفرت عن رفع جميع الإشغالات الواقعة بخط سير الحملة وتم تحرير 13 محضر اشغال، و7 محاضر بيئة ومحضرى ادارة بدون ترخيص، كما تم متابعة أعمال النظافة والتشجير والإنارة بنطاق الحملة، وكذلك الرقابة على منافذ المواد الغذائية، المتنقلة، المتواجدة بميدان باب الشعرية للتأكد من صلاحية المنتجات والأسعار المعلنة.

 

وأشار عبد التواب، إلى أنه تم غلق وتشميع مخزن تحضير كشرى كائن بشارع عطفة الخراطين، لإدارته بدون ترخيص ومخالفة شروط الحماية المدنية، ومخالفة الاشتراطات الصحية ، كما تم ضبط عربتان كارو بخط سير الحملة وتم إتخاذ الإجراءات بشأنهم تنفيذا لقرار محافظ القاهرة ، ضمن مشروع القاهرة بلا كارو .

 

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أنه تم إخلاء العقار رقم 1 شارع عطفة الشيخ المسعود المتفرع من درب الأقماعية من الورش المتواجدة بداخله وإعادة تشميع العقار تمهيدا لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة له بالتنسيق مع قسم شرطة باب الشعرية ووفقا للدراسات الأمنية الصادرة له.


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