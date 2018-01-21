نائب ترامب: لا حوار بشأن الهجرة قبل إعادة عمل الحكومة

نائب ترامب: لا حوار بشأن الهجرة قبل إعادة عمل الحكومةالأحد، 21 يناير 2018 05:29 م
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى
(رويترز)
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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تستأنف المناقشات مع المشرعين الديمقراطيين حول "الهجرة غير المشروعة" قبل إعادة عمل الحكومة.
وأضاف بنس أثناء تفقده قوات أمريكية فى منشأة عسكرية بالشرق الأوسط، أن الديمقراطيين يمارسون مناورات سياسية فيما يتعلق برواتب العسكريين.
وقال بنس "سنطالبهم بإعادة عمل الحكومة، فى الحقيقة لن نستأنف المفاوضات بشأن الهجرة غير المشروعة قبل استئناف أعمال الحكومة ومنحكم، أنتم أيها الجنود وأسركم، الرواتب والحوافز المالية التى تحصلون عليها."
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