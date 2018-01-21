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الأحد، 21 يناير 2018 07:47 م
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نائب ترامب: لا حوار بشأن الهجرة قبل إعادة عمل الحكومة

الأحد، 21 يناير 2018 05:29 م
نائب ترامب: لا حوار بشأن الهجرة قبل إعادة عمل الحكومة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى


(رويترز)
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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تستأنف المناقشات مع المشرعين الديمقراطيين حول "الهجرة غير المشروعة" قبل إعادة عمل الحكومة.

وأضاف بنس أثناء تفقده قوات أمريكية فى منشأة عسكرية بالشرق الأوسط، أن الديمقراطيين يمارسون مناورات سياسية فيما يتعلق برواتب العسكريين.

وقال بنس "سنطالبهم بإعادة عمل الحكومة، فى الحقيقة لن نستأنف المفاوضات بشأن الهجرة غير المشروعة قبل استئناف أعمال الحكومة ومنحكم، أنتم أيها الجنود وأسركم، الرواتب والحوافز المالية التى تحصلون عليها." 


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