مياه القناة: عودة المياه لقرية البياضية بالقنطرة غرب بعد إصلاح الخط المغزى

أعلن المهندس احمد عزب رئيس شركة مياه القناة والعضو المنتدب، الانتهاء من عمليه إصلاح خط المياه الرئيسى المغذى لقرية البياضية بقطر 10 بوصة، والذى تسبب فى انقطاع المياه عن كامل مدينه القنطرة غرب فى الساعات الماضية، كما قامت الشركة بدفع سيارات مياه نقية لعدة أماكن منها عين غصين وتوابع أبو صوير وأبو خليفة والقنطرة غرب، أثناء أعمال الإصلاح وفترة الانقطاع.

وأكد رئيس شركة المياه فى بيان له اليوم، على سرعة التعامل مع انقطاع التيار الكهربائى عن محطات رفع ومعالجه الصرف بأبوخليفة، عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الشركه وذلك بسبب الرياح الشديدة، والتى نتج عنها سقوط عدة أبراج كهرباء ناقله للخط الخاص بالمحطات، مما تسبب فى توقف جميع المحطات.

وأشار عزب، إلى أنه تم تشكيل غرفه طوارئ بإشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الإسماعيلية، والتحرك فى عدة محاور أولها التنسيق مع شركه الكهرباء لسرعة الانتهاء من إعادة توصيل الأبراج والأسلاك وتكليف المهندسة داليا حسونة نائب رئيس القطاع بالتوجه إلى المحطات، ومتابعه عمليه تشغيل المولدات، كما قام المهندس محمد ماضى رئيس المنطقه بالتوجه إلى المحطات 1،2،4,3 الخاصين بالرفع وكذلك محطة المعالجه الرئيسية، وتم التأكد من تشغيل جميع المولدات، وتوفير كميات إضافية من السولار لضمان عدم توقف المحطات طول فترة القطع، لحين الانتهاء من إعادة تركيب الأبراج الكهربائية وبالفعل تم إعادة توصيل التيار .

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه فى قطاع مياه السويس، جارى التعامل مع الكسر المفاجئ الذى حدث للخط الرئيسى لمحطة صرف زرب على الطريق السريع 700 مم GRB، والذى أدى إلى تعطيل حركة المرور بميدان فكرى زاهر ( بتروجيت ) وجارى التعامل مع سحب المياه المتراكمة وإصلاح الخط.