video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 21 يناير 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 21/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة


كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الإخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، ويأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
 
 
أولاً: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى: 
 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 5:20  ص
 
الظهر 12:06 ص
 
العصر 3:01
 
المغرب 5:22
 
العشاء 6:42

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 5:26 ص
 
الظهر 12:10
 
العصر 3:04
 
المغرب 5:34 م
 
العشاء 6:46 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 5:16
 
الظهر 12:02 م
 
العصر 2:56 م
 
المغرب 17: 5 م
 
العشاء 6:37 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 5:05 ص
 
الظهر 11:53
 
العصر 2:53 م
 
المغرب 5:14 م
 
العشاء 6:32 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 5:08 ص
 
الظهر 12:00 ص
 
العصر 3:03 م
 
المغرب 5:26 م
 
العشاء 6:42
 
 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
 

مكة

الفجر 5:36 ص
 
الظهر 12:32 م
 
العصر 3:40 م
 
المغرب 6:05 م
 
العشاء 7:18 م
 
 

المدينة المنورة

الفجر 5:40 ص
 
الظهر 12:32 م
 
العصر 3:36 م
 
المغرب 6:01 م
 
العشاء 7:14 م
 
 

الرياض

الفجر 5:12 ص
 
الظهر 12:04 ص
 
العصر 3:08 م
 
المغرب 6:33 م 
 
العشاء 6:46 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

الفجر 5:04
 
الظهر 11:51 م
 
العصر 2:47 م
 
المغرب 5:09
 
العشاء 6:28 م
 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

الفجر 5:41 ص
 
الظهر 12:33 م
 
العصر 3:38 م
 
المغرب 5:59 م
 
العشاء 7:16 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

الفجر 5:56 ص
 
الظهر 12:38 م
 
العصر 3:26 م
 
المغرب 5:47 م 
 
العشاء 7:10
 

مواقيت الصلاة بالكويت

الفجر 5:12 ص
 
الظهر 11:59 ص
 
العصر 3:55 م
 
المغرب 5:16 م
 
العشاء 6:36 م
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة