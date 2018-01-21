منظمة التأمين الأفريقية تعقد مؤتمرها السنوى مايو المقبل





رانيا فزاع

تعقد منظمة التأمين الافريقية مؤتمرها السنوى فى شهر مايو القادم بغانا، والذى سيستمر لمدة 3 أيام من السادس إلى التاسع من الشهر، ويأتى المؤتمر هذا العام فى نسخته الـ45 بحسب موقع المنظمة التى لم تعلن عن تفاصيل والأجندة الخاصة به حتى الآن.

وبحسب موقع تأمين أون لاين، فمنظمة التأمين الأفريقية هى مؤسسة حكومية معترف بها من قبل معظم الحكومات الإفريقية واتخذت من الكونغو مقرا لها عند الإنشاء، ثم تم نقل مقرها إلى نيروبى عاصمة كينيا وأخيراً استقرت بمدينة ياوندى عاصمة الكاميرون، حيث المقر الدائم لأمانتها، ومع نهاية عام 2013 بلغ عدد أعضائها 343 عضوا من خمسين دولة إفريقية بالإضافة إلى 11 عضوا مشاركا يمثلون سبعة بلدان أخرى موزعة على مستوى العالم.

وانضمت مصر لعضوية منظمة التأمين الإفريقية باعتبارها على رأس من قاموا بتأسيسها واعتبارها من عام 1978م و حتى عام 2013، واستمرت عضوية ممثل جمهورية مصر العربية فى اللجنة التنفيذية للمنظمة بحيث كان يعاد انتخابه سنوياً، إلى أن تم تعديل النظام الأساسى للمنظمة، حيث أصبح ممثل مصر يمثل دول شمال إفريقيا بأكملها.