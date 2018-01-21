video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 04:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

منظمة التأمين الأفريقية تعقد مؤتمرها السنوى مايو المقبل

الأحد، 21 يناير 2018 01:00 ص
منظمة التأمين الأفريقية تعقد مؤتمرها السنوى مايو المقبل أرشيفية


رانيا فزاع
إضافة تعليق

تعقد منظمة التأمين الافريقية مؤتمرها السنوى فى شهر مايو القادم بغانا، والذى سيستمر لمدة 3 أيام من السادس إلى التاسع من الشهر، ويأتى المؤتمر هذا العام فى نسخته الـ45 بحسب موقع المنظمة التى لم تعلن عن تفاصيل والأجندة الخاصة به حتى الآن.

وبحسب موقع تأمين أون لاين، فمنظمة التأمين الأفريقية هى مؤسسة حكومية معترف بها من قبل معظم الحكومات الإفريقية واتخذت من الكونغو مقرا لها عند الإنشاء، ثم تم نقل مقرها إلى نيروبى عاصمة كينيا وأخيراً استقرت بمدينة ياوندى عاصمة الكاميرون، حيث المقر الدائم لأمانتها، ومع نهاية عام 2013 بلغ عدد أعضائها 343 عضوا من خمسين دولة إفريقية بالإضافة إلى 11 عضوا مشاركا يمثلون سبعة بلدان أخرى موزعة على مستوى العالم.

وانضمت مصر لعضوية منظمة التأمين الإفريقية باعتبارها على رأس من قاموا بتأسيسها واعتبارها من عام 1978م و حتى عام 2013، واستمرت عضوية ممثل جمهورية مصر العربية فى اللجنة التنفيذية للمنظمة بحيث كان يعاد انتخابه سنوياً، إلى أن تم تعديل النظام الأساسى للمنظمة، حيث أصبح ممثل مصر يمثل دول شمال إفريقيا بأكملها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف أثرت الكوارث الطبيعية على إعادة التأمين ؟

"الاتحاد الأفرو أسيوى": تأمينات الحياة تدعم الشمول المالى ومصر متأخرة فيها

اخبار الاقتصاد

اخبار افريقيا

مصر

التأمين

اخبار التأمين



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة