مكافحة المخدرات تضبط 9 عاطلين و سيدتين بحوزتهم 3 كيلو حشيش





كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال المباحث بإدارة مكافحة المخدرات القبض على 9 عاطلين و سيدتين و بحوزتهم 3 كيلو حشيش و هيروين اثناء استقلال سيارات فى المرج و البساتين و مدينة بدر و أخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بتلك الوقائع.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد "إسلام.ح.إ" و شهرته "إسلام نشارة" 29 سنة فى المرج يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة المرج مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

و عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه خلال استقلاله السيارة رقم د ل ن 862 ماركة هيونداي فيرنا ملكه و بحوزته 2100 جرام حشيش و مبلغ مالي 870 جنيه و بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3005 لسنة 2018م جنح المرج وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "نصر.ح.م" 36 سنة سائق سابق اتهامه فى 15 قضية و "هالة.ح.ص" 42 سنة ربة منزل و "دعاء.س" ص" 21 سنة ربة منزل خلال استقلالهم السيارة رقم 235424 ملاكي الشرقية " ملك وقيادة المتهم الأول " بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزتهم 750 جرام هيروين و 110 جنيها بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الغير مشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق

كما تمكن ضباط مباحث المخدرات من القبض على "كرليس.ع.ه"24 سنة عاطل و "فادى.ع.ف"29 سنة عاطل و "محمد.ش.ج" 31 سنة عاطل وجميعهم دون السوابق اثناء استقلالهم السيارة رقم 6295 أجرة ماركة هيونداي فيرنا " ملك وقيادة المتهم الأول " بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم 160 جرم هيروين و 500 جنيها.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "عمرو.ح.ع" 34 سنة سائق و "أحمد.ح.ط" 22 سنة عاطل و"باسم.م.ح" 22 سنة عاطل و "حسام.م.ح" 28 سنة عاطل أثناء استقلالهم السيارة رقم هـ م 124 ماركة ميتسوبيشي لانسر زرقاء اللون " ملك وقيادة المتهم الأول " بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهم 110 جرام من الهيروين و 125 جنيها.

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاتهم و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.