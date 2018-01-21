مقتل 8 مدنيين فى غارات تركية على منطقة عفرين السورية

مقتل 8 مدنيين فى غارات تركية على منطقة عفرين السوريةالأحد، 21 يناير 2018 05:21 م
قصف عفرين
أ ف ب
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قتل 8 مدنيين الأحد، جراء غارات تركية استهدفت قرية فى منطقة عفرين فى شمال سوريا، وفق ما أكد متحدث كردى والمرصد السورى لحقوق الانسان.
وقال المتحدث الرسمى باسم وحدات حماية الشعب الكردية فى عفرين بروسك حسكة "ارتكبت الطائرات العسكرية التركية مجزرة بحق مدنيين فى قرية جلبرة، حيث استشهد أكثر من ثمانية مواطنين بقصف صاروخى" استهدف مسكنا لعائلة فى حصيلة أكدها المرصد السورى أيضاً.
وأوضح الجيش التركى، إن طائراته الحربية قصفت 45 هدفا فى منطقة عفرين السورية اليوم الأحد بينما توغلت قواته البرية فى المنطقة فى إطار "عملية غصن الزيتون" التى تستهدف فصيلا كرديا تسانده الولايات المتحدة.
وأضافت القوات المسلحة التركية فى بيان أن 32 طائرة حربية نفذت الضربات الجوية التى استهدفت أماكن إيواء ومخابئ ومستودعات ذخيرة وأسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.
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