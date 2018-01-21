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مقتل وإصابة 8 عناصر من مليشيا الحوثى غرب تعز

الأحد، 21 يناير 2018 10:50 م
مقتل وإصابة 8 عناصر من مليشيا الحوثى غرب تعز جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


عدن أ ش أ
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لقى 3 عناصر من مليشيا الحوثى مصرعهم وأصيب 5 آخرون، مساء الأحد، فى كمين للجيش اليمنى غرب تعز.

وذكر مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أفراد الجيش نصبوا كمينا محكما للمليشيا فى عزلة القحيفة، بمديرية المقبنة، غرب عز، لحوثيين حاولوا التسلل باتجاه مواقع الجيش؛ مما أدى إلى مقتل 3 منهم وجرح 5، ولاذ من تبقى منهم بالفرار.


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