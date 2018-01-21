مطار القاهرة يشهد إقلاع 96 رحلة لمصر للطيران على متنها 8 أكثر آلاف راكب





كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، إقلاع 96 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 8 آلاف و712 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى، أن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.