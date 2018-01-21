مصرع 5 عناصر من مليشيا الحوثى بمديرية ناطع فى محافظة البيضاء اليمنية

مصرع 5 عناصر من مليشيا الحوثى بمديرية ناطع فى محافظة البيضاء اليمنيةالأحد، 21 يناير 2018 07:25 م
الحوثيون
عدن (أ ش أ)
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لقى 5 عناصر من مليشيا الحوثى مصرعهم وأصيب آخرون فى مواجهات مع الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية عقب محاولة المليشيا التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة فى جبل عصيدة بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكرى قوله " إن الجيش اليمنى والمقاومة أحبطوا محاولة تسلل للمليشيا إلى مواقع الجيش فى جبل عصيدة بمديرية ناطع وكبدوهم خسائر بشرية ومادية وأجبروهم على التراجع ، مما أسفرعن مصرع خمسة من عناصر المليشيا وأصيب آخرين بجروح مختلفة".
وكان الجيش اليمنى والمقاومة بجبهة ناطع نفذوا أول أمس عملية تسلل قرب مواقع مليشيا الحوثى بجبل البير وبأعرف وقاموا بقنص العديد من المليشيا ما أدى إلى مقتل العديد منهم.
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