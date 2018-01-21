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مصرع 12 مدنيا فى انفجار لغم غربى أفغانستان

الأحد، 21 يناير 2018 10:02 م
مصرع 12 مدنيا فى انفجار لغم غربى أفغانستان انفجار _ صورة أرشيفية


كابول أ ش أ
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قُتل ما لا يقل عن 12 مدنيا، اليوم الأحد، جراء انفجار لغم فى ولاية "هراة" غربى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبد الأحد ولى زاد - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إن القتلى هم عمال كانوا يستقلون حافلة متجهة إلى مدينة "جولران"، ولم تعلن أى جهة من الجماعات المتطرفة الناشطة فى المنطقة مسؤوليتها عن التفجير.


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