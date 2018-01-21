مصرع 12 مدنيا فى انفجار لغم غربى أفغانستان





كابول أ ش أ

قُتل ما لا يقل عن 12 مدنيا، اليوم الأحد، جراء انفجار لغم فى ولاية "هراة" غربى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبد الأحد ولى زاد - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إن القتلى هم عمال كانوا يستقلون حافلة متجهة إلى مدينة "جولران"، ولم تعلن أى جهة من الجماعات المتطرفة الناشطة فى المنطقة مسؤوليتها عن التفجير.