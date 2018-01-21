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مصرع طفلة بعد تناولها وجبه غذائية فاسدة بالمنيا

الأحد، 21 يناير 2018 07:19 م
مصرع طفلة بعد تناولها وجبه غذائية فاسدة بالمنيا إسعاف -أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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لقيت طفلة مصرعها بعد تناولها وجبة طعام منزلية فاسدة عبارة عن تونة، وذلك داخل منزلها بإحدى قرى مركز المنيا.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغًا من الدكتور هانى اسحق شحاتة مفتش صحة بندر ومركز المنيا يفيد بمصرع الطفلة "م. ج. ا" 3 سنوات بسبب تسمم غذائى بوجبة تونة فى منزلها. 
 
ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل إلى محل الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا وفريق البحث الجنائى، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، و تحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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