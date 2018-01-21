مصرع شخص بعدما صدمته سيارة نقل بطريق أسيوط الزراعى فى أبو النمرس





كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره مصر أسيوط الزراعى فى أبو النمرس ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقل رجال الإنقاذ البرى إلى المكان، وسيارات الإسعاف، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى و أخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق أسيوط الزراعى، وعلى الفور تم انتقال رجال المرور إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث، ورفع الحطام لتسيير حركة السيارات.