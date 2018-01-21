مصرع شخصين وإصابة آخر فى تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكى بطريق طور سيناء

مصرع شخصين وإصابة آخر فى تصادم أتوبيس مع سيارة ملاكى بطريق طور سيناءالأحد، 21 يناير 2018 02:08 ص
حادث - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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لقى شخصان مصرعهما وإصابة آخر فى تصادم أتوبيس جوباص رقم 917 ف ى د مع سيارة ملاكي رقم 4761 س ع ن على بعد 35 كيلو من كمين الساحل بطور سيناء.
تلقى مدير ٱمن جنوب سيناء بلاغا من رئيـس قسم شرطة طور سيناء بالحادث الذى أسفر عن مصرع أيمن عطية عبد السلام وكريم أيمن عبد السلام وإصابة سامى محمد عبد الله 61 سنة الإسكندرية اشتباه مابعد الارتجاج وتم نقلة إلى مستشفى طور سيناء العام والجثث لثلاجة مستشفى طور سيناء العام تحت إشراف الدكتور خالد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد سعودى نائب مدير مرافق الإسعاف بجنوب سيناء.
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