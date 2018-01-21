مصرع ربة منزل وابنتها بسبب حريق شقة سكنية فى حلوان

حريق شقة سكنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى حلوان، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونتج عن الحادث مصرع سيدة وابنتها.
كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى حلوان وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران لمنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.
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