مصرع اثنين وإصابة 9 فى حريق بفندق بوسط العاصمة التشيكية

مصرع اثنين وإصابة 9 فى حريق بفندق بوسط العاصمة التشيكيةالأحد، 21 يناير 2018 12:00 ص
حريق أرشيفية
(رويترز)
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قال مسؤولو إطفاء وإنقاذ فى التشيك إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب تسعة آخرون جراء اندلاع حريق فى فندق بوسط براج مساء السبت.
ووقع الحريق فى فندق يوروستارز ديفيد القريب من نهر فلتافا والمسرح الوطنى فى العاصمة التشيكية.
وقالت إدارة الطوارئ الطبية فى براج إن إصابات بالغة لحقت بخمسة من المصابين. وأضافت فى حسابها على تويتر "لسوء الحظ لم نستطع مساعدة شخصين".
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