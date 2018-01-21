video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 05:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مركز حقوقى فلسطينى يطالب بالتحقيق فى وفاة أسير لدى الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 21 يناير 2018 04:51 م
مركز حقوقى فلسطينى يطالب بالتحقيق فى وفاة أسير لدى الاحتلال الإسرائيلى قوات الاحتلال الإسرائيلى


أ ش أ
إضافة تعليق

طالب المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، بفتح تحقيق فورى فى ملابسات وفاة أسير لدى الاحتلال الإسرائيلى، ملمّحًا لاحتمال تعرّضه لإهمال طبى متعمّد.

وقال المركز الحقوقى، إنه قلق من أن يكون الأسير حسين عطا الله (57 عامًا)، الذى توفى أمس فى مستشفى إسرائيلى "قد تعرض للمماطلة فى توفير العلاج الطبى الملائم والسريع".


وانتقد المركز الحقوقى "تجاهل الدعوات المتكررة للسلطات الإسرائيلية لإطلاق سراح عطا الله رغم علمها بإصابته بمرض السرطان فى مختلف أنحاء جسمه".


وحمل المركز المسؤولية الكاملة لإسرائيل عن وفاة عطا الله وعن حياة عشرات الأسرى المرضى "الذين يواجهون نفس المصير فى حال استمرار سياسة الإهمال الطبى المتعمد و احتجازهم فى ظروف لا إنسانية قهرية".


وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية و ظروف احتجازهم.


كما طالب المجتمع الدولى بإجبار إسرائيل على احترام قواعد القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة و الالتزام بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.


وكان عطا الله، الذى ينحدر من مدينة نابلس فى الضفة الغربية ، توفى فى مستشفى "أساف هاروفيه" الإسرائيلى أمس، جراء معاناته من مرض السرطان، علما أنه كان يقضى حكمًا بالسجن لمدة 32 عاما أمضى منها 21 عاماً.


وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى فى منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع أمس أن لجنة الافراجات المبكرة فى مصلحة السجون الإسرائيلية رفضت طلباً للإفراج عن عطا الله منذ أربعة أشهر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فلسطين: فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات يمثل سعارا إحتلاليا محموما

عشراوى تطلع وفدا طلابيا أمريكيا على آثار قرارات بلادهم تجاه فلسطين

سفير فلسطين لدى تونس يطالب باتخاذ إجراءات جريئة ضد قرار ترامب بشأن القدس

النائبة سامية رفلة تستنكر قرار الخارجية الأمريكية قطع المعونة عن فلسطين

نيابة شرق القاهرة تحيل المتهمين بسرقة شقة وديع فلسطين إلى محكمة الجنايات

فلسطين تقدم بلاغا للجنائية الدولية حول انتهاكات إسرائيل لحقوق أطفالها

قوات الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الأسرى

المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان



لا تفوتك
السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

السيسي: تنفيذ المناطق اللوجستية مش "ترف".. ولكن لتوصيل السلع بتكلفة مناسبة

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

المجتمعات العمرانية: جدول لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعى حتى سبتمبر 2018

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

إيهاب جلال يجدد الثقة فى الونش ومحمود علاء أمام المصرى

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

الشياكة بساطة.. 10 فساتين من دولاب ياسمين صبرى اختارى منها لمناسباتك المختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة