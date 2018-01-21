مرفت التلاوى: المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية وافق على زيارة القدس

قالت السفيرة مرفت تلاوى، مديرة منظمة المرأة العربية، إن المجلس الأعلى والمجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية قد وافقا على اقتراحها بزيارة القدس، تضامنا مع عروبة القدس ومساندة الشعب الفلسطينى، خاصة المرأة الفلسطينية لتقديم كل الدعم لها فى هذه المرحلة الحرجة.