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مرفت التلاوى: المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية وافق على زيارة القدس

الأحد، 21 يناير 2018 01:32 م
مرفت التلاوى: المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية وافق على زيارة القدس مرفت التلاوى مديرة منظمة المرأة العربية


كتب محمود راغب
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قالت السفيرة مرفت تلاوى، مديرة منظمة المرأة العربية، إن المجلس الأعلى والمجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية قد وافقا على اقتراحها بزيارة القدس،  تضامنا مع عروبة القدس ومساندة الشعب الفلسطينى، خاصة المرأة الفلسطينية لتقديم كل الدعم لها فى هذه المرحلة الحرجة.
 
وأضافت مديرة منظمة المرأة العربية، فى بيان لها، أن منظمة المرأة العربية من أولى المنظمات العربية التى استجابت إلى نداء الرئيس محمود عباس بزيارة القدس وعدم مقاطعة أهل القدس حيث أعلن أبو مازن أن زيارة القدس لسيت زيارة اسرائيل ولا تطيبعاً معها.
 

 


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