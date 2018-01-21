مذكرة تفاهم بين العراق و"أوريون" الأميركية لاستثمار الغاز فى جنوب البلاد





أ ف ب

يوقع العراق الاثنين مذكرة تفاهم مع شركة "أوريون" الأميركية لاستثمار الغاز فى حقل نهر بن عمر فى جنوب البلاد، بحسب ما أشارت وزارة النفط العراقية فى بيان.

وينتج هذا الحقل، الواقع فى محافظة البصرة الغنية بالنفط، 40 ألف برميل نفط يوميا، ولم يستغل سوى جزء صغير من حقل الغاز الموجود، أى 25 مليون قدم مكعب قياسى يوميًا، في وقت يسعى فيه العراق إلى توفير الكهرباء لسكانه البالغ عددهم 35 مليون نسمة.

وأوضحت الخبيرة بالنفط العراقى ربى الحصرى لوكالة فرانس برس، أن حقل نهر بن عمر واحتياطياته النفطية موضع تفاوض مع شركات أخرى، خصوصا الصينية وشركة "إكسون" الأميركية.

وأضافت الحصرى، أن "هذه المفاوضات لتطوير الحقل والبنية التحتية الجنوبية مستمرة، لكن الوزارة ترى أنها بطيئة جدا لأنها تسعى للاستفادة من الغاز للكهرباء في أسرع وقت ممكن".

وسجل العراق في ديسمبر، بعيد إعلانه "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية، ذروة في الصادرات النفطية.

وصدر العراق، ثانى أكبر المنتجين فى منظمة أوبك، 109.6 مليون برميل فى ديسمبر، وهو رقم قياسي على مدى العام 2017، وفق أرقام صادرة عن وزارة النفط العراقية.

وحققت صادرات ديسمبر اعلى قيمة خلال السنة الماضية بلغت نحو 6,5 مليار دولار، بسعر 59,3 دولار للبرميل الواحد.