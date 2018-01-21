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الأحد، 21 يناير 2018 07:39 ص
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مدينة ألمانية تحظر استقبال اللاجئين الجدد بزعم الحد من معدلات الجريمة

الأحد، 21 يناير 2018 06:00 ص
مدينة ألمانية تحظر استقبال اللاجئين الجدد بزعم الحد من معدلات الجريمة عناصر من الشرطة الالمانية


برلين أ ش أ
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فرضت مدينة كوتبوس الألمانية، السبت، حظرا مؤقتا على استقبال اللاجئين الجدد، فى جهود للحد من عدد جرائم العنف التى وقعت مؤخرا.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن كوتبوس، (120 كم جنوب شرقى برلين)، شهدت أحداث عنف من اللاجئين وعناصر اليمين المتطرف منذ بداية 2018.

ونقلت الصحيفة عن وزير داخلية إقليم براندنبرج، كارل-هاينز شرويتر - الذى تقع فيه كوتبوس - أن الحظر على اللاجئين الجدد سيكون قيد التنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدينة ستتخذ المزيد من إجراءات السلامة، بينها زيادة عدد كاميرات المراقبة فى وسط المدينة، وتكثيف حضور كل أفراد الشرطة بالزى الرسمى والمدني، وكذلك إضافة 10 وظائف للأخصائيين الاجتماعيين فى المدارس المحلية.

وقال متحدث باسم شرطة كوتبوس لصحيفة "تليجراف" إنه سيتم تعيين أفراد الشرطة لإقامة دوريات سير يوميا فى المدينة حتى تحقق هذه الدوريات هدفها على الأقل طوال الأسبوعين القادمين.

وأوضحت "تليجراف" أنه فى وقت سابق من الأسبوع الجاري، أبلغت الشرطة المحلية عن اعتقال مراهقين سوريين اثنين للاشتباه فى إصابتهما مراهق ألمانى فى وجهه بسكين حاد، بعد أن بدأ الأمر بمشادة بين زملاء دراسة ألمان وسوريين قرب محطة الترام.

وشهد صباح أول أيام العام اعتداءات مجموعة من النازيين الجدد على لاجئين، بينما قام نحو 100 من النازيين الجدد المقنعين، الأسبوع الماضي، بمسيرة غير قانونية فى وسط المدينة.


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