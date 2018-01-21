مديرية أمن دمياط تدفع بسيارات لتوفير مواد غذائية بأسعار مناسبة بالقرى الأشد فقرا

مديرية أمن دمياط تدفع بسيارات لتوفير مواد غذائية بأسعار مناسبة بالقرى الأشد فقراالأحد، 21 يناير 2018 10:47 م
سيارات المواد الغذائية
دمياط عبده عبد البارى
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اللواء مجدى أبو العز مدير أمن دمياط، والذى قام بتوفير أطنان من المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشرطة بكافة مدن وقرى المحافظة، وخاصة القرى الأكثر فقرا.
وقال اللواء مجدي أبو العز، مدير أمن دمياط إن سيارات الشرطة ستقوم بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة، مشيرا الى أنه تم توفير 15 طن أرز و 10 أطنلن سكر و200 كرتونة زيت.
يأتي ذلك في إطار مبادرة "دمياط تأمر"، بالتعاون بين مديرية أمن دمياط و محافظة دمياط.
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