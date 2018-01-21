محكمة السويس تبرئ عريف شرطة من تهمة قتل أمين شرطة





السويس- سيد نون

أصدرت محكمة جنح الأربعين ببراءة عريف شرطة بمديرية أمن السويس محمد السيد مرعي من تهمة قتل خطأ زميله أمين الشرطة وإصابة رئيس مباحث ومأمور قسم شرطة الأربعين.

كان قسم شرطة الأربعين بالسويس شهد يوم الخامس من سبتمبر الماضي مصرع محمد نعيم أمين شرطة وإصابة مأمور قسم الاربعين ورئيس المباحث بالقسم بعد خروج طلقة نارية من السلاح الناري مساعد شرطة بالقسم خلال تسلمه السلاح.

وقامت النيابة العامة بالسويس بالاستماع إلى المصابين في حادث قسم شرطة الأربعين واستمعت أيضا إلى قيادات أمنية وأمناء شرطة ومجندين بالقسم.

وقال أسامة الباز، محامي المتهم عريف الشرطة، إن عريف الشرطة تعرض للظلم الشديد بسبب الشائعات التي طاردته بعد الحادث، وأنه لم يكن المتسبب في خروج الرصاصة التي تسببت في وفاة أمين شرطة وإصابة رئيس المباحث والمأمور بالقسم.