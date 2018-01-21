محافظ القاهرة: مكتبى دائما مفتوح لأسر الشهداء لتلبية مطالبهم

محافظ القاهرة: مكتبى دائما مفتوح لأسر الشهداء لتلبية مطالبهمالأحد، 21 يناير 2018 12:50 م
محافظ القاهرة مع أسر الشهداء
كتب ــ سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن إطلاق أسماء شهداء الوطن على مدارس وشوارع العاصمة التى لا تحمل أسماء شخصيات معروفة، تخليدا لذكرى شهدائنا الأبرار الذين استشهدوا على يد الإرهاب الغادر أثناء تأمين وحماية أبناء وطنهم أمر حتمى، فهذا أقل ما يمكن تقديمه جزاء لما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس وبالروح.
وأشار المحافظ إلى أن مكتبه دائما مفتوح لأسر الشهداء ولكل مطالبهم، انطلاقا من واجبه نحوهم، موضحا أن شهداء الوطن قدموا التضحية للدفاع عن المواطنين وتأمين المنشآت، وسيتم تخليد ذكراهم أبد الدهر.
وطلب المحافظ من المشاركين فى احتفالية تكريم 22 أسرة من أسر شهداء الجيش والشرطة من أبناء القاهرة، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة.
حضر الاحتفالية المقامة بقاعة ديوان عام محافظة القاهرة، اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية والدكتورة جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمد أبو النجا ممثل عن وزارة الداخلية واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق وعدد من قيادات محافظة القاهرة، وأسر الشهداء.
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