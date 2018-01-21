محافظ الدقهلية: تحصين 657 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية





الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور احمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتائج حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية في إطار الحملة القومية للتحصين بداية من أبريل حتي ديسمبر 2017، شملت تحصين 657344 ألف رأس ماشية وأغنام، مشيراً إلى عدم وجود أى حالات إصابة على مستوى المحافظة.

جاءت تصريحات المحافظ، عقب اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم السيد المنجي، مدير مديرية الطب البيطري، بشأن حملات التحصين التي تمت خلال الفترة حيث تم تحصين 657344من الماشية والأغنام ضد مرض الحمي القلاعية.