video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 05:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محافظة كربلاء العراقية تعلن تسجيل 700 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية

الأحد، 21 يناير 2018 05:00 ص
محافظة كربلاء العراقية تعلن تسجيل 700 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية عاصفة ترابية - صورة أرشيفية


بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء بالعراق،  السبت، تسجيل أكثر من 700 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة، مشيرة إلى أن هذه الحالات تلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات.

وذكرت دائرة الصحة- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن مستشفيات الدائرة استقبلت (784 ) حالة ضيق تنفس وربو جراء العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة بعد ظهر أمس ولازلت مستمرة حتى الآن، موضحة أن تلك الحالات توزعت بواقع ( 203 ) حالات فى مدينة الإمام الحسين.. و128 حالة فى مستشفى كربلاء التعليمى للأطفال.. و50 حالة فى مستشفى الهندية العام.. و397 حالة فى مستشفى الحسينية العام.. و6 حالات فى مستشفى عين التمر العام.

وأوضحت الدائرة أن هذه الحالات تلقت العلاج اللازم وغادرت المستشفيات بعد تحسن حالتهم؛ إثر توفر المستلزمات العلاجية اللازمة لتلك الحالات، إلى جانب الاستعدادات الطبية والصحية لاستقبال جميع الحالات الطارئة ومن ضمنها الذين يعانون من أمراض تنفسية وربو.

جدير بالذكر أن أغلب المحافظات العراقية تعرضت الجمعة إلى عاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق بين المواطنين ومن بينهم محافظة النجف التى تعرضت لعاصفة ترابية أسفرت عن 500 حالة اختناق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 500 شخص باختناق جراء عاصفة ترابية تضرب النجف العراقية

محافظة كربلاء العراقية

العراق

أخبار العراق

تسجيل 700 حالة اختناق

العاصفة الترابية



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة