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الأحد، 21 يناير 2018 07:47 م
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مايك بنس يزور قاعدة عسكرية أمريكية قرب الحدود السورية فى طريقه لإسرائيل

الأحد، 21 يناير 2018 06:55 م
مايك بنس يزور قاعدة عسكرية أمريكية قرب الحدود السورية فى طريقه لإسرائيل نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس


غزة (أ ش أ)
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قال صحفيون مرافقون لنائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، إن "بنس" أجرى زيارة لم تكن مقررة لقاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحدود الأردنية السورية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "هاآرتس الإسرائيلية" إن زيارة بنس جاءت قبل ساعات من زيارة بنس المقررة لإسرائيل مساء اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن الزيارة للقاعدة العسكرية أجريت تزامنًا مع دفع القوات البرية التركية لدخول منطقة عفرين فى شمال سوريا، عقب شن تركيا قصف مدفعى وغارات جوية استهدفت مليشيا كردية تدعمها الولايات المتحدة بهدف إزالتها من الحدود التركية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال رئاسته الاجتماع الأسبوعى لحكومته اليوم الأحد قال، إنه لا يمكن إحراز تقدم فى عملية السلام فى المنطقة بدون أن يكون فيها دورا رياديا للولايات المتحدة.

وأشار نتنياهو إلى أن بنس "صديق عظيم لإسرائيل"، وسيبحث معه "جهود إدارة ترامب فى عرقلة عدوان إيران والبرنامج النووى الإيرانى، وتعزيز الأمن والسلم فى المنطقة" مضيفا "كل من يسعى لتحقيق هذه الأهداف يدرك أنه لا بديل عن الريادة الأمريكية". 


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