مايك بنس: العاهل الأردنى اختلف معى بشأن قرار ترامب حول القدس





رويترز

قال نائب الرئيس الأمريكى، اليوم الأحد، إن العاهل الأردنى الملك عبد الله اختلف معه بشأن قرار ترامب حول القدس.

وأعرب العاهل الأردنى، عن مخاوفه، بشأن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلى الفلسطينى هو حل الدولتين.