مايك بنس: العاهل الأردنى اختلف معى بشأن قرار ترامب حول القدس

مايك بنس: العاهل الأردنى اختلف معى بشأن قرار ترامب حول القدسالأحد، 21 يناير 2018 05:55 م
نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس
رويترز
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قال نائب الرئيس الأمريكى، اليوم الأحد، إن العاهل الأردنى الملك عبد الله اختلف معه بشأن قرار ترامب حول القدس.
وأعرب العاهل الأردنى، عن مخاوفه، بشأن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلى الفلسطينى هو حل الدولتين.
وكرر الملك عبد الله فى تصريحات أدلى بها خلال محادثاته مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى فى عمان ضرورة أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.
ووصل نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس مساء، أمس السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان، المحطة الثانية فى جولته الشرق الأوسطية.
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