video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مايك بنس: العاهل الأردنى اختلف معى بشأن قرار ترامب حول القدس

الأحد، 21 يناير 2018 05:55 م
مايك بنس: العاهل الأردنى اختلف معى بشأن قرار ترامب حول القدس نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس


رويترز
إضافة تعليق

قال نائب الرئيس الأمريكى، اليوم الأحد، إن العاهل الأردنى الملك عبد الله اختلف معه بشأن قرار ترامب حول القدس. 
 
وأعرب العاهل الأردنى، عن مخاوفه، بشأن قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقال إن الحل الوحيد للصراع الإسرائيلى الفلسطينى هو حل الدولتين.

وكرر الملك عبد الله فى تصريحات أدلى بها خلال محادثاته مع مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى فى عمان ضرورة أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

ووصل نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس مساء، أمس السبت، إلى العاصمة الأردنية عمان، المحطة الثانية فى جولته الشرق الأوسطية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن بوست: بنس اختار زيارة مصر أولا لأهمية العلاقات بين البلدين

وول ستريت جورنال: بنس شعر بالإحباط من موقف السيسي ضد قرار ترامب

امريكا

الاردن

اخبار امريكا

اخبار الاردن

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالمتوسط وسقوط أمطار غدا

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

تعرف على 10 سلع غذائية مصر تحقق بها فائض إنتاج.. أبرزها الموالح وقصب السكر

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

ايقاف حسام حسن 4 مباريات وتغريمه 20 الف جنيه لارتكابه سلوكا غير رياضى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

شاهد.. حسين الشحات يسجل ثانى أهدافه مع العين أمام حتا بالدورى الإماراتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة