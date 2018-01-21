ليلة سقوط "دكتور الزاوية الحمراء" بـ100 جرام هيروين





كتب عبد الله محمود

ألقى رجال مباحث الزاوية الحمراء القبض على مسجل خطر، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وحرروا له المحضر اللازم، وأحالوه للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث الزاوية الحمراء معلومات باتجار "عرابى.ه" وشهرته "الدكتور" 40 سنة " مسجل خطر " فى المواد المخدرة.

أكدت التحريات صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من القبض على المتهم وبحوزته 100 جرام من مخدر الهيروين ومبلغ مالى.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للهيروين بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتحرر له المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة.