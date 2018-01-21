لجنة الدراما بـ"الأعلى للاعلام" تجتمع اليوم للتحضير لمؤتمرها

لجنة الدراما بـ"الأعلى للاعلام" تجتمع اليوم للتحضير لمؤتمرهاالأحد، 21 يناير 2018 01:45 م
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
تعقد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المخرج محمد فاضل، للتحضير للمؤتمر الخاص بالدراما التليفزيونية المقرر عقده تحت عنوان "الدراما التليفزيونية بين الواقع والمأمول"،وذلك بمقر المجلس الأعلى بماسبيرو.
ومن المقرر أن يضع أعضاء اللجنة والمشاركون تصوراتهم لمحاور المؤتمر.
إضافة تعليق
مباحثات السيسي مع نائب دونالد ترامب تتصدر عناوين الصحف العالمية.. الأسوشيتدبرس: مايك بنس يصف اللقاء بالمثمر.. ويؤكد: قضية السلام أبرز المحاور.. والرئيس المصرى حث على مشاركة أكبر فى محاربة الإرهاب
قانون الأحوال الشخصية للأقباط.. مشروع مجمد فى أدراج الكنيسة.. متضررون: أعمارنا تضيع فى زيجات فاشلة.. محامى "الأرثوذكس": الأحداث الإرهابية حالت دون اجتماع رؤساء الطوائف.. هانى عزت: اختلاف الشرائع المانع الأكبر
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة