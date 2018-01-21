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لجنة الدراما بـ"الأعلى للاعلام" تجتمع اليوم للتحضير لمؤتمرها

الأحد، 21 يناير 2018 01:45 م
لجنة الدراما بـ"الأعلى للاعلام" تجتمع اليوم للتحضير لمؤتمرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام


كتب محمد السيد
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تعقد  لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المخرج محمد فاضل، للتحضير للمؤتمر الخاص بالدراما التليفزيونية المقرر عقده تحت عنوان "الدراما التليفزيونية بين الواقع والمأمول"،وذلك بمقر المجلس الأعلى بماسبيرو.

ومن المقرر أن يضع أعضاء اللجنة والمشاركون تصوراتهم لمحاور المؤتمر.
 

 

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