لجنة الدراما بـ"الأعلى للاعلام" تجتمع اليوم للتحضير لمؤتمرها





كتب محمد السيد

تعقد لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المخرج محمد فاضل، للتحضير للمؤتمر الخاص بالدراما التليفزيونية المقرر عقده تحت عنوان "الدراما التليفزيونية بين الواقع والمأمول"،وذلك بمقر المجلس الأعلى بماسبيرو.



ومن المقرر أن يضع أعضاء اللجنة والمشاركون تصوراتهم لمحاور المؤتمر.

