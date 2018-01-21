قتيلان و7 مصابين إثر حريق بفندق فى العاصمة التشيكية براغ





براغ أ ش أ

لقى شخصان حتفهما وأصيب 7 آخرون بجروح خطيرة، السبت، فى اندلاع حريق بفندق فى وسط العاصمة التشيكية براغ، يعود بناؤه إلى القرن التاسع عشر الميلادي.

وأعلن مدير خدمة الطوارئ الطبية فى براغ، بيتر كولوغ- حسبما نقلت صحيفة "تليجراف" البريطانية - مقتل شخصين فقط حتى الآن، معربا عن خوفه من أن "هذه لن تكون الحصيلة النهائية".

فيما أشارت خدمات الإطفاء التشيكية إلى أنه تم إجلاء 40 شخصا بعد اندلاع الحريق، وقال المتحدث باسم مطافئ براغ، مارتن كافكا، إنه تم استدعاؤهم لموقع الحدث فى الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي)، واستغرق رجال الإطفاء ساعتين للسيطرة على الحريق.

وأكدت المتحدثة باسم خدمات الإسعاف فى براغ، جانا بوستوفا:"لم نستطع مساعدة الشخصين المتوفين"، مضيفة أن الإسعاف يعالج 7 أشخاص، بينهم 3 حالتهم خطيرة، واثنين كانا يحتاجا لتهوية رئوية.

وذكرت الصحيفة أنه من غير المعلوم بعد سبب الحريق الذى اندلع فى الدور الأرضى من الفندق المكون من 76 غرفة، وهو فندق 4 نجوم يُدعى "يوروستارز ديفيد"، ويقع على مسافة قريبة من نهر فلتافا، قرب المسرح الوطنى للتشيك.