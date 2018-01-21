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الأحد، 21 يناير 2018 05:37 م
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قتلى وجرحى فى سقوط قذائف سورية على الحدود التركية

الأحد، 21 يناير 2018 04:02 م
قتلى وجرحى فى سقوط قذائف سورية على الحدود التركية عفرين


رويترز
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 أعلن رئيس بلدية مدينة الريحانية التركية المجاورة للحدود مع سوريا، إن قصفا من الأراضى السورية استهدف المدينة ما أدى إلى مقتل شخص و إصابة 32 بجروح.

وقال حسين صنفردى رئيس بلدية الريحانية الواقعة فى محافظة هاتاى لشبكة إن تى فى الاخبارية "بحسب اخر المعلومات هناك 32 جريحا تركيا بينهم اثنان فى حالة الخطر، وهناك قتيل سورى".

 
وأكد رئيس بلدية ريحانلى التركية، إصابة البلدة بصاروخ أطلق عبر الحدود السورية. 
 
وكان الجيش التركى، أعلن من أن 32 طائرة حربية قصفت 45 هدفا فى إطار "عملية غصن الزيتون" بعفرين السورية. 
 

 


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