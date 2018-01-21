قتلى وجرحى فى سقوط قذائف سورية على الحدود التركية





رويترز

أعلن رئيس بلدية مدينة الريحانية التركية المجاورة للحدود مع سوريا، إن قصفا من الأراضى السورية استهدف المدينة ما أدى إلى مقتل شخص و إصابة 32 بجروح.

وقال حسين صنفردى رئيس بلدية الريحانية الواقعة فى محافظة هاتاى لشبكة إن تى فى الاخبارية "بحسب اخر المعلومات هناك 32 جريحا تركيا بينهم اثنان فى حالة الخطر، وهناك قتيل سورى".

وأكد رئيس بلدية ريحانلى التركية، إصابة البلدة بصاروخ أطلق عبر الحدود السورية.

وكان الجيش التركى، أعلن من أن 32 طائرة حربية قصفت 45 هدفا فى إطار "عملية غصن الزيتون" بعفرين السورية.