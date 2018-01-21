فيديو.. مرشح محتمل للرئاسة: "تجريم الدروس الخصوصية.. وإقرار حد أدنى 2500 جنيه"الأحد، 21 يناير 2018 12:55 م
محمد فهمى
كتب: إبراهيم سعيد
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تقدم اليوم الأحد، المواطن محمد فهمى، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018، إلى مقر الهيئة العليا للانتخابات بشارع القصر العينى.
وقال محمد فهمى، "عرضت عليه قناة الجزيرة القطرية دعمى فى الانتخابات السابقة ورفضت"، وعن برنامجه الانتخابى: "برنامجى يتضمن محاولة إدخال قطر ضمن السعودية، وحل أزمة سد النهضة، وإقرار حد أدنى للأجور 2500 جنيه، توظيف كل طلب عمل فى مصر، تجريم الدروس الخصوصية، ، ضع بديل لنظام الامتحانات، تكوين فى كل محافظة شركات شعبية مساهمة، محو الأمية خلال مدة 120 يوم فقط".
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