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فيديو.. إقامة المهرجان الثقافى الكازاخستانى بالغردقة بحضور سفيرها بالقاهرة

الأحد، 21 يناير 2018 10:02 م
فيديو.. إقامة المهرجان الثقافى الكازاخستانى بالغردقة بحضور سفيرها بالقاهرة محافظ البحر الأحمر يهدى درع المحافظة للسفير الكازخستانى


البحر الأحمر - عماد عرفة
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استضاف قصر ثقافة مدينة الغردقة، مساء اليوم الأحد، المهرجان الثقافى الكازاخستانى الأول، بحضور سفير كازاخستان بالقاهرة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور فتحى طوغان رئيس حمعية الصداقة المصرية الكازاخستانية .

من جانبه، قال أرمان اساغاليف، السفير الكازاخستانى بالقاهرة، إن هناك علاقات تاريخية بين مصر وكازاخستان، منذ قرون، مؤكدا أنهم احفاد الأمام البخارى، والظاهر بيبرس .

 

وأضاف السفير الكازاخستانى بمصر، خلال كلمته فى المهرجان الثقافى الكازاخستانى، المقام بقصر ثقافة الغردقة، تزامنا مع احتفالات البحر الأحمر بالعيد القومى، أن العام الماضى احتفلت مصر وكازاخستان بعلاقات 25 سنة بعد استقلالها.

 

وكشف السفير الكازاخستان، أن السياحة الكازاخستانية بمصر تعد فى المرتبة الثالثة، مؤكدا أنه خلال مارس المقبل ستصل أولى رحلات الطيران السياحية بين كازاخستان والغردقة .

 

وتقدم السفير الكازاخستانى بالقاهرة بالتهنئة لأهالى البحر الأحمر، بالعيد القومى للمحافظة، مقدما الشكر للواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على دعوته الكريمة لإقامة المهرجان الكازاخستانى بالغردقة .

 

من جانبه، رحب اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بالسفير الكازاخستانى بالقاهرة، على مشاركة أهالى البحر الأحمر احتفالات العيد القومى للمحافظة، مؤكدا أن العلاقات التى تربط مصر وكازاخستان منذ قرون وليست منذ استقلالها.

 

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال كلمته، أن إعلان السفير الكازاخستانى أنه خلال شهر مارس المقبل سوف يصل أول خط طيران بين العاصمة الكازاخستانية والغردقة، مؤكدا أنه يتوقع وصول أعداد كبيرة من السياح الكازاخستانيين للبحر الأحمر. وأهدى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر درع المحافظة لسفير كازاخستان بالقاهرة، معبرا له عن سعادته لإقامة المهرجان الثقافى الكازاخستانى بالغردقة.

محافظ البحر الأحمر يهدى درع المحافظة للسفير الكازاخستانى
محافظ البحر الأحمر يهدى درع المحافظة للسفير الكازاخستانى

 

المحافظ خلال كلمته فى المهرجان
المحافظ خلال كلمته فى المهرجان

 

 


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اليوم.. قصر ثقافة الغردقة يستضيف المهرجان الثقافى الكازاخستانى الأول

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