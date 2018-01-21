فوز ناجى عبد العزيز برئاسة شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين، عن فوز ناجى عبد العزيز، برئاسة الشعبة فى دورتها الجديدة.



كما أعلنت فوز كلا من عبد الرازق الشويخى، وصلاح عبد الله، وإيهاب فاروق، وأحمد عواد، وهشام مبارك، ومحمد حماد، وصالح إبراهيم، وعلاء معتمد، بعضوية مجلس إدارة الشعبة.



وخاض الانتخابات على رئاسة الشعبة أربعة مرشحين هم خليفة أدهم، وخليل رشاد، ومحمد نجم، وناجى عبد العزيز، فيما تنافس 15 مرشحًا على مقاعد مجلس الإدارة وهم: أحمد صالح، أحمد عواد، إيمان عريف، إيهاب فاروق، شيماء نبيل، صالح إبراهيم، صلاح الدين عبد الله، عبد الناصر محمد، عبد الرازق الشويخى، علاء معتمد، محمد حماد، محمود العربى، منى ضياء، نبيل صديق، هشام مبارك.