فوز ناجى عبد العزيز برئاسة شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين

فوز ناجى عبد العزيز برئاسة شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيينالأحد، 21 يناير 2018 07:51 م
عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين، عن فوز ناجى عبد العزيز، برئاسة الشعبة فى دورتها الجديدة.
كما أعلنت فوز كلا من عبد الرازق الشويخى، وصلاح عبد الله، وإيهاب فاروق، وأحمد عواد، وهشام مبارك، ومحمد حماد، وصالح إبراهيم، وعلاء معتمد، بعضوية مجلس إدارة الشعبة.
وخاض الانتخابات على رئاسة الشعبة أربعة مرشحين هم خليفة أدهم، وخليل رشاد، ومحمد نجم، وناجى عبد العزيز، فيما تنافس 15 مرشحًا على مقاعد مجلس الإدارة وهم: أحمد صالح، أحمد عواد، إيمان عريف، إيهاب فاروق، شيماء نبيل، صالح إبراهيم، صلاح الدين عبد الله، عبد الناصر محمد، عبد الرازق الشويخى، علاء معتمد، محمد حماد، محمود العربى، منى ضياء، نبيل صديق، هشام مبارك.
كما أعلنت فوز كلا من عبد الرازق الشويخى، وصلاح عبد الله، وإيهاب فاروق، وأحمد عواد، وهشام مبارك، ومحمد حماد، وصالح إبراهيم، وعلاء معتمد، بعضوية مجلس إدارة الشعبة.
وخاض الانتخابات على رئاسة الشعبة أربعة مرشحين هم خليفة أدهم، وخليل رشاد، ومحمد نجم، وناجى عبد العزيز، فيما تنافس 15 مرشحًا على مقاعد مجلس الإدارة وهم: أحمد صالح، أحمد عواد، إيمان عريف، إيهاب فاروق، شيماء نبيل، صالح إبراهيم، صلاح الدين عبد الله، عبد الناصر محمد، عبد الرازق الشويخى، علاء معتمد، محمد حماد، محمود العربى، منى ضياء، نبيل صديق، هشام مبارك.
إضافة تعليق
الرئيس ينحاز لأهل الصعيد.. التوجيه برفع سعر توريد قصب السكر لـ720 جنيها.. ويطالب بإنهاء محطات تحلية المياه فى 2018.. السيسي: التحدى خطير وعايزين نستفيد.. ومكاسب المواطن مش فلوس بل فى الصحة والزراعة
ملعب "الزمالك والمصرى" على صفيح ساخن.. الأبيض يرفض برج العرب ويتمسك باستاد القاهرة.. الفريق البورسعيدى يرحب بإقامة المباراة فى ميت عقبة.. واتحاد الكرة ينتظر قرار الجهات الأمنية.. والمساواة تهدد نقل اللقاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة