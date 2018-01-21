فصل التيار الكهربائى بمناطق هندسة كهرباء الحامول.. اليوم

فصل التيار الكهربائى بمناطق هندسة كهرباء الحامول.. اليومالأحد، 21 يناير 2018 06:00 ص
انقطاع الكهرباء - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن مجلس مدينة الحامول بكفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول، فى بيان له، عن فصل التيار الكهربائى عن محولات الحفير، اليوم الأحد، لمدة 3 ساعات من الساعة الـ8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، بمناطق هندسة كهرباء مدينة الحامول، وصرف 1،2،3،4، التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومصرف صرف 3، وهندسة كهرباء القرى، ورى 2،3 الحفير.
وأضاف البيان سيعود التيار الكهربائى فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتى أعلنت عنها شركة الكهرباء.
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